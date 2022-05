Zéa MARTIN

Formée en ingénierie de projet humanitaire à l’IRIS Sup, j’ai acquis une méthodologie pour concevoir et coordonner un programme dans le champ de la solidarité.



Impliquée et dynamique, je me suis engagée au sein de plusieurs organisations et structures associatives où j’ai développé des compétences (UNESCO, Médecins du Monde, SINGA, Ligue de l’enseignement).



Motivée et sérieuse, je suis aujourd’hui à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Prise de parole

Animation d'ateliers

Communication

Relations internationales

Management

Solidarité

Organisations humanitaires

Gestion de projet