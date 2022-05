FORMATIONS





14 Formation LSF, Steum,Nantes

+Niveau B2

09 Diplôme de maquilleuse artistique et effets spéciaux à Métamorphose, Strasbourg,

+Formation implant perruques

06,08 Cursus dessin narratif à l'école Pivaut, Nantes

> maîtrise du dessin, de la couleur, de l'anatomie et du mouvement

05 Baccalaureat Littéraire spécialisation Arts plastiques et histoires des arts.





EXPERIENCES



Spectacles



14 Opéra de Nantes « Barbe Bleu », mise en scène W.Koeken

14 Opéra de Nantes « La Flûte enchantée », mise en scène P.Caurier et M.leiser

14 Opéra d'Angers « Le chat Perché », mise en scène C.Gauthier

> Assitante chef

14 Opéra de Tours « Carmen », mise en scène G.Bouillon

13 Opéra de Tours « Passionnément », mise en scène J.Duparc

13 Opéra de Nantes « Le Turc en Italie », mise en scène L.Blakeley

13 Opéra de Nantes « Le Dialogue des Carmélites », mise en scène M.Delunsch

13 Opéra de Nantes « La Traviata », mise en scène E.Bastet

13 Opéra de Tours « L'aiglon », mise en scène R. Auphan

13 Opéra de Tours « Roméo et Juliette », mise en scène P-E Fourny

13 Opéra de Nantes « Venus et Adonis », mise en scène L.Moaty

12 Opéra de Nantes « Chapeau de paille d'italie », mise en scène P.Caurier et M.Leiser

> Assitante chef

12 Opéra de Nantes « Les Deux Veuves », mise en scène Jo Davies

12 Le grand défilés des petites coutures mise en scène CirkAtomik pour Le Voyage à Nantes

12 Opéra de Tours « Macbeth », mise en scène G.Bouillon

12 Opéra de Nantes « La Bohème », mise en scène S.Langridge

12 Opéra de Nantes « Orphée et Eurydice », mise en scène E.Bastet

12 Opéra de Tours « L'Opéra de quat'sous », mise en scène B.Pisani

11 Opéra de Nantes « La vie parisienne», mise en scène C.Wagner

11 Opéra de Nantes « Elixir d'amour » mise en scène R.Brunel

> remplaçante sur un jour.

10 Opéra de Tours « la Veuve Joyeuse », mise en scène J,Duparc.

10 Opéra de Tours « Fidelio » mise en scène M,Wasserman

10 Opéra de Nantes « Le barbier de Séville » mise en scène F,Belier-Garcia

> Stagiaire maquilleuse

10 Opéra de Nantes « L'affaire Makropoulos » mise en scène P,Caurier et M,Leiser

> implants perruque, postiches.



Tournages



14 Long Métrage « L'élan » de E.Labroue par Ferris et Brockman

> Chef maquilleuse

14 Court Métrage « Passage d'eau » de L.Hervé et C.Maillet par Red shoes

13 Court Métrage « A mon Age » film collectif réalisé par A.Selbert produit par Makiz'Art

13 Court Métrage « Le Dégèl » de Mister Trace par Invithéâtre

13 Téléfilm " Le général du roi" de Nina Companeez par Cinémag Bodard

13 6 Plateaux TV pour Kaneda par Firstudio

12 Court Métrage « Premier Matin » de E.Rouquette par Noodles Production

12 Court Métrage « Loup y es tu? » de X.Sirven par Barney Production

12 Court Métrage « Argile » de M.Guerraz par Les films du cygne

12 Long Métrage « Globe » de J.Musset par Wayna Pitch

11 Court Métrage « Le cri du homard » de N.Guiot par Offshore production.

11 Court Métrage « L'automne de Zao » de N.Roche -Kresse par mandragore Film

11 Court Métrage « Estomago » de C.Achour et J.T Sieté par Cinécréatis

> assistante sfx de Marc Azagury

11 Court Métrage « Sotchi » de C,Herraiz par Cinécréatis

10 Court métrage « Saint Nicolas » de J.C.O pour le ville de Nancy

10 Pilote « Pigeons voyageurs » de Arc Production

10 Moyen Métrage « La maman de Lou » de Ch,Jappes

> maquillage classique + réalisation d'un bébé prématuré de 5,5mois



Clips,pub,shooting



13 Clip pour Elephanz "Time for a change"

13 Clip pour Aymeric Maini "Till you're bored"

13 Film publicitaire pour Radiance groupe Humanis "Mon pari santé"

13 Film publicitaire pour Saunier Duval

13 Film publicitaire pour le département Loire Atlantique par l'agence oh la L.A.!

12 Film publicitaire pour le Sozo Hotel

12 Films publicitaires pour Ecowatt