Zedblek ARTISTE

Je suis un artiste contemporain français : peintre, dessinateur et photographe.



Mon questionnement porte sur l'expression picturale de l'oeuvre dans l'histoire de l'art.



Convaincu que l’humain c’est l’art lui-même, ce qui m'importe le plus se veut humain: à la fois ironie de l’existence et émotion visuelle.



Actuellement, je suis à la recherche de contacts dans le domaine de l'art contemporain.



Mes oeuvres sont consultables sur le site http://www.zedblek.com



N'hésitez pas à me contacter ( zedble@gmail.com).



Zedblek