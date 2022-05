Zédira MYRIAM

De formation universitaire en communication , j'ai évolué tout d'abord en free lance auprès de producteurs de Documentaires et de magazines pendant 7 ans.

J'ai ensuite intégré en 1999 la société T.P.S pour y exercer des fonctions de coordination éditoriale et de production au service de l'auto promo et de l'habillage antenne des chaines jeunesses du groupe (Télétoon- Piwi- Euréka) .

Enfin je suis depuis 7 ans rattachée au groupe Canal + - pôle jeunesse (Télétoon- Piwi - C+ family) où j'exerce mes fonctions actuelles.de Développement et conception de 40 heures de programmes annuels.



Mes compétences :

Culture

Documentaire

Psychologie