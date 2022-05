Zeghdoudi AMINE

Je suis étudiant en Dut qualité, logistique après cette formation je compte poursuivre avec une licence professionnel et cela dans le but d'effectuer le métier d'auditeur ou de qualiticien , je suis fonceur et ambitieux car j'ai soif de réussite et je suis près a tout pour atteindre mes objectif cela est perçu a la fois comme mon principale défaut ainsi que ma principale qualité.



Mes compétences :

Détermination

Ambition

Sens du contact