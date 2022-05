Zeh Abessolo Petyt ROCHELLE

Nouvellement diplomée de l'école de mode AICP (académie internationale de coupe de Paris), qui prépare aux métiers de modéliste, toiliste, et de l'école de Styliste Chardon Savard, spécialisée dans le dessin, l’info-graphisme et le textile,

je cherche un emploi de préférence de toiliste, ou de patronniste. Je reste aussi ouverte à des propositions pour d'autres postes pour lesquels j'ai été formée.

Je suis spécialisée dans l'utilisation des logiciels Photoshop et Illustrator.

Passionnée par le monde de la mode, je dessine et moule quotidiennement de nouveaux modèles en préparation de futurs collections.

J'habite Paris mais je suis prête à me déplacer dans toute la France, voir à l'étranger.



Mes compétences :

retouche vétement

Moulage

Patronnage

Stylisme

Illustrator

coupe à plat

Mecanicienne

Broderie

Tricot

fiche technique