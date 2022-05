Zehira AKROUR

Bonjour,



J'aimerais intégrer une équipe dans une entreprise industrielle de tous secteurs d'activité, en tant que chargée d'hygiène sécurité environnement, à partir du mois de février 2017.



Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur d’Etat en environnement et d’un Master spécialisé en Management des Risques Industriels au sein de l’école d’ingénieurs CESI de Nanterre. Actuellement je suis en fin de mission (CDD) en tant que chargée de prévention HSE depuis le 31 octobre 2016 au sein du Centre de Recherche et Innovation RIC PARIS de Solvay, spécialiste mondial des produits chimiques destinés aux marchés des biens de consommation, de la construction, de l’automobile, de l’énergie, de l’eau, de l’environnement et de l’électronique.

Au cours de mes expériences professionnelles, j’ai travaillé sur la gestion de la prévention des risques professionnels au poste de travail : mise à jour du document unique, mise en conformité aux facteurs de pénibilité, méthodologies d’évaluation du risque chimique, réalisation de campagnes de contrôle des atmosphères et des surfaces de travail liées à la manipulation des Agents Chimiques Dangereux (ACD).



A l’issue de ces expériences, je souhaiterais apporter mon expertise aux entreprises afin d'améliorer la gestion des risques en impliquant les différents acteurs sur le terrain: Managers des unités, chercheurs, techniciens, médecin du travail , etc.



Je reste joignable pour tous renseignements complémentaires.

Cordialement,

Zehira MEGUELLATI AKROUR

93500 Pantin

Île de France

Email :akrour.zhira@yahoo.fr

Mobilité: France entière.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zehira-meguellati-akrour-23569674?trk=hp-identity-name



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Six Sigma

Microsoft Outlook

ISO 9001 Standard

ILO-OSH

MASE

Audit interne: qualité ISO 9001, anvironnement 140

ISO 45001

HACCP

Microsoft VISIO