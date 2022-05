Zehranur TURAL

Âgée de 21 ans et diplômé d'une licence Professionnelle Management de la qualité , je suis à la recherche d'un premier emploi me permettant d'accéder au métier auquel je me destine , à savoir assistante qualité , assistante administrative au sein d'une société dans laquelle je souhaite mettre en pratique mes compétences d'ordre relationnelles, organisationnelles et administratives.



Application et organisation sont les maîtres mots de mon comportement professionnel, je suis prête à m'investir totalement afin de mener à bien les responsabilités qui me seront confiées par mon futur employeur.





Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Suivi commercial et administratif

Études qualitatives

Gestion administrative

Communication visuelle

Gestion de la relation client

Gestion documentaire

Refonte de processus

Gestion de projet

Normes Qualité

Modélisation de processus

Assistance administrative

Communication

Gestion de la qualité

Cartographie des processus

Planification

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel