Zeidene OMEZZINE

* Poste actuel : Ingénieur informatique et développeur .Net.

Contribution dans la réalisation d’un ERP médical destiné aux hôpitaux, basé sur les technologies DotNet/C#, Entity Framework et Silverlight 5 pour le compte d'un éditeur du logiciel Européen, dans le domaine de santé.

* J'ai travaillé sur des projets web 2.0 avec les technologies Java, Grails/Groovy, PHP, jQuery, ExtJs.

* Je suis passionné par les nouvelles technologies.

* Mes connaissances sont :

- Languages et technologies : JAVA, Groovy, .Net/C#, JavaScript, CSS, SQL, LINQ, HTML, XML, XAML, ExtJs, jQuery, Silverlight 5, PHP5, Ajax.

- Frameworks : Silverlight 5, Grails, ExtJs 4, Hibernate, Entity Framework, .NETFramework 4.0.

- Conception : maîtrise de l'approche objet et des Design patterns.

- Bases de données : Oracle, MySQL, SQL Server 2008.

- Méthode d'analyse et de Conception : merise.

- Langage de modélisation : UML.

- Environnements utilisés : eclipse, Visual Studio 2010, SVN, TFS, Tomcat, phpMyAdmin, Expression Blend.



Mes compétences :

MySQL

Flash

PHP

JavaScript/Ajax

Silverlight

J2EE

Grails

JAVA

Photoshop

SQL Server

J2ME

C#.net

Groovy

AJAX

XML

Web 2.0

UML

Oracle

ADO.NET