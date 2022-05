Je me nomme KOUTOU Zonabo, je suis une étudiante en fin de cycle en assistanat bilingue de direction à l'IUT de l'Université de Koudoudou.

J'ai un DUT en secrétariat de direction et je prépare mon mémoire pour la licence professionnelle

Je suis très dynamique, accueillante et discrète, je cherche un emploi correspondant à mon profil



Mes compétences :

Organisation