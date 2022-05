Zeina MAZOUZI

Forte de mes deux expériences en communication, je pense avoir gagné en ouverture d’esprit grâce à la richesse des divers secteurs d’activités dans lesquels j’ai pu évoluer, comme le milieu du luxe, de la publicité et de l’enseignement.

Apres avoir acquis de l’expérience en communication, je me suis dirigée vers l’enseignement. Je suis en effet passionnée de langues et ai été attirée par le challenge que représentait l’enseignement d’une langue à un public de jeunes (niveau faux débutants).



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Langues