Zeina TOUTOUNJI-GAUVARD

Actuellement: Attachée de presse pour la sortie de "L'histoire d'une mère" de SANDRINE VEYSSET

WOMEN IN MOTION /Kering, festival de Cannes, relations presse cinéma (France).



Dernière activité:

- Attachée de presse pour la sortie de L'histoire d'une mère de Sandrine Veysset 15 fev 2017

- Attachée de presse de L'Institut du Film Arabe.

- Attachée de presse cinéma France, Women in Motion (KERING) , Festival de Cannes.

- Traduction des sous-titres de documentaires pour Linked Productions.



- Interprète des conférences de presse/master class, Modératrice bilingue: John Boorman, J.J.Abrams, Robert Zemeckis, Denzel Washington, Ang Lee, Clint Eastwood, Sasha Gervasi, Yann Arthus Bertrand, Ridley Scott, Tim Burton...



- Attachée de presse : L'Histoire d 'une mère de Sandrien VEYSSET,L'élan d'Etienne Labroue, Parfum de Printemps de Ferid Boughedir, SUBMARINE de Mounia Akl, Cinefondation Cannes 2016. WAVES 98, d'Ely Dagher, Palme d'or du court, 2015) .MY OLD LADY d'Israel Horovitz, avec Kevin Kline, Kristin Scott Thomas, Maggie Smith. LE MONDE DE FRED de Valérie Prejlocaj-Müller, I AM DIVINE, de J.Schwarz, A WORLD NOT OURS de Mehdi Fleifel, EL PREMIO de Paula Markovitch, TU SERAS UN HOMME de Benoît Cohen, "OUTREAU L'AUTRE VERITE", documentaire de Serge Garde, "Le FILS DU MARCHAND D'OLIVES", "LA RIZIERE", " L'Art de Séduire" de Guy Mazarguil, , "American Translation" de Pascal Arnold et Jean-Marc Barr...

- Traduction de matériel audio du documentaire, THE INSIDE MAN.

- Traduction des sous-titres du documentaire "Ode nomade" d'Iman Kamel.



- Attachée de presse plateau pour le film "Or noir" de Jean-Jacques Annaud

Mes compétences :

Communication

Rédaction