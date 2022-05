Zeina YOUSSEF

Actuellement je en recherche d'un travail en Suisse, préferablement en Suisse-Romande. j'étais une "Project Coordinator" dans une entreprise de Mobile e-Banking au Liban pour une année et deux mois. Je suis titulaire d'un Master of Science Business Administration à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale orientation Management des Systèmes d'Information et d’une Licence en Informatique Appliquée à la Gestion de L’Université Libanaise.



Mes compétences :

CMS

Windows

BPMS

MySQL

Javascript

C#

Typo3

PHP

HTML

Wordpress

knime

New Technologies

Business Intelligence

internet

BPM

informatique

système d'information