Madame Boubacar ZEINABOU MAMAN,

Je suis nigérienne, mariée et mère d'une fille.

J'ai 36 ans.



J'oeuvre dans le domaine de l'environnement.



Dans le cadre de ma formation professionnelle, j'ai suivi l'itinéraire suivant:



-l'IPDR (Institut Pratique du Développemnt Rural) de Kollo au Niger de 1990 à 1993 avec obtention d'un diplôme de Technicienne du Développement Rural;



-l'ENEF (Ecole Nationale des Eaux et Forêts) de Bobo Dioulasso/ Burkina Faso de 2004 à 2007 avec obtention d'un diplôme d'Inspecteur des Eaux et Forêts;



-le CRESA (Centre Régional d'Enseignement Spécialisé en Agriculture)/ Université Abdou Moumouni Diouffo de Niamey au NIGER Promotion 2008 où je suis actuellement étudiante (pour l'obtention d'un diplôme de 3ème cycle: DESS).



En ce qui concerne le parcours professionnel:



-Chef de Service Planification à la Direction Régionale de l'Environnement de Zinder/ NIGER;



- Présidente de l'ONG OSE IL ED (Organisation de Soutien à l'Emergence d'Initiatives Locales en Matière d'Environnement et Développement Durable)/ YANAYI, Antenne Régionale de ZINDER/ NIGER;



-Service Pêche et Pisciculture à la Direction Nationale de la Faune, de la Pêche et de la Pisciculture de Niamey/ NIGER.



Mes compétences :

Développement local

Environnement