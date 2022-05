Zeineb BRAHAM

Actuellement, je recherche un poste d'ingénieur en chimie analytique et/ou chimiométrie. Durant mes études d'ingénieur et de doctorat, j'ai acquis de solides connaissances en spectroscopie (spécialement dans le proche et moyen infrarouge) et dans le traitement des données de ces analyseurs. Mes quatre années d’expériences sont dans le domaine de l'environnement et des déchets mais je suis ouverte à tous secteurs pouvant utiliser la spectroscopie. En effet, les méthodes appliquées en spectroscopie/chimiométrie sont transférables dans d'autres domaines. De plus, mes études scientifiques (classe préparatoire / école d'ingénieur) me permettront de m'adapter rapidement à un nouveau secteur d'activité.Sérieuse, organisée, autonome, force de proposition, esprit de curiosité scientifique, sens de l'esprit d'équipe, j'ai aussi pu développer mes compétences managériales et mettre en avant mes qualités relationnelles lors de mes dernières expériences (organisation de conférence, interventions orales en séminaires internationaux). Je suis ouverte à toutes propositions de postes et reste disponible pour un entretien. Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes sentiments respectueux.



Domaines de compétences:



Chimie analytique

Optimisation et validation des méthodes analytiques, HPLC, CPG, SPIR, SMIR, CPG-MS, UV, RMN, RX, Contrôle de qualité, Optimisation des procédés, vieillissement simulé et traçabilité, mesures physico-chimiques

Management

Organiser le travail d’équipement, mette en œuvre les applications destinées à améliorer et optimiser les performances techniques, organiser des réunions de motivation, mettre en place une stratégie, diriger, encadrer et piloter, développer des nouveaux moyens d’essais, suivre l’activité et les résultats, améliorer la fiabilité des équipements

Domaines d’application potentiels

Produits pétroliers et dérivés, produits phytosanitaires, produits agroalimentaires, produits pharmaceutiques et cosmétiques, chimie de l’eau et de l’environnement, contrôle qualité, aspect normative, génie des procédés



Vieillissement de la matière organique fossile. Etude de la composition des pétroles pour interpréter leurs propriétés géochimiques. Mise en place d’une méthodologie de recherche expérimentale et élaboration de protocoles d’analyses.

Authentification, étude de traçabilité.



Expérience professionnelle



2009/2012 : Doctorat en physico-chimie au Laboratoire LISA METICA (Laboratoire d'Instrumentation et Sciences Analytiques, Equipe METICA : MEthodologie, Traitement de l’Information en Chimie Analytique) Marseille.

Présentation du sujet traité :

• Optimisation d'un process de suivi in situ du vieillissement simulé ou naturel de la matière organique (lubrifiant, bitume, HFO…)

• Élaboration d'un nouveau système d'analyses des carburants lourds avec un aspect de contrôle qualité

• Traitement des données par des outils chimiométriques (ACP, PLS, SIMPLISMA)

• Application d’une étude stratégique au sujet de recherche en se concentrant sur la recherche brevet en utilisant le logiciel Mathéo-Patent

• Formation et encadrements des stagiaires, gestion des stocks, hygiène et sécurité



Mars 2010 : Stage à CEA CADARACHE

• Création d’un algorithme pour calculer le coefficient de diffusion

• Exécution des essais avec exigences de sûreté, mise à jour et aux normes des différents documents



Février 2009 : Stage à REACTIS

• Développement d’un site web et son intégration sur l’intranet de l'entreprise

• Rédaction du cahier des charges et des spécifications fonctionnelle



Février 2007 : Projet de fin d’étude à L’ETAP (entreprise tunisienne d’activités pétrolières)

• Étude d’un dépôt de paraffines dans un pipeline et recherche des remèdes potentiels pour sa solubilisation

• Rédaction de fiche de sécurité (FDS) en utilisant les phrases de Risque et Sécurité

• Étude et analyse de la réglementation dans le domaine de la pétrochimie



Mes compétences :

Spectrométries IRTF-ATR, NIR, MIR, microscopie

Chromatographies HPLC, GC. Couplage HPLC/MS

Pétrochimie

chimiométrie

chimie analytique

Matlab

UML/OMT

Traction

Personal Home Page

MySQL

Merise Methodology

ISO 14001 Standard

HTML

HPLC