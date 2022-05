Zeineb HASSAD

En tant qu'ingénieur informatique, je cherche les affectations stimulantes et enrichissantes, dans le domaine du développement informatique avec un organisme de grande renommée où je peux obtenir la possibilité d'apprendre et de grandir. Je suis à la recherche d'une plate-forme où je peux contribuer de façon positive.



Mes compétences :

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

Microsoft SQL Server

SQL

HTML5

Agile Methodology

Android Studio

BabylonJs

C Programming Language

Cascading Style Sheets

Java

JavaScript

Microsoft Team Foundation Server

MySQL

NetBeans

Oracle PL/SQL

SQLite

VBScript