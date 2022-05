Je suis Zeineb Nachi, Titulaire d'un master de recherche en analyse et ingénierie économique et une licence fondamentale en gestion spécialité Finance à l’institut des hautes études commerciales de Carthage (IHEC) en Tunisie.

En effet j'ai acquis les connaissances nécessaires en analyses financières, statistiques et notamment en analyse économique dans mes études universitaires

Je gère bien les outils informatiques notamment les logiciels d'analyse économique , autonome, travailleuse, Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème.



Mes compétences :

Bonne maitrise des logiciels d'analyse de données