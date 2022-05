Zekang LIU

Actuellement, je suis étudiant en deuxième année en option NTSE (Nucléaire Technologie, Sécurité et Environnement) à l'École des Mines de Nantes, disponible pour un stage de 6 mois à partir de juin 2016.



Dans mon parcours d’études, j’ai une expérience de 3 ans dans le domaine nucléaire et chimique, qui m’a permis d’approfondir mes connaissances en physique subatomique et en Radiochimie. De plus, j’ai participé plusieurs fois à des concours de modélisation mathématique, qui m’ont permis d’améliorer ma maîtrise de logiciel, notamment AutoCAD, Matlab, JAVA, C langue.



Depuis septembre 2014, j’étudie à l’Ecole des Mines de Nantes. Pendant cette période, j’ai pu acquérir des nouvelles connaissances en MCNP, Geant4, Gate, Monte-Carlo, root, etc. En même temps, grâce à des manipulations en Instrumentation Physique Nucléaire et Radiochimie, j’ai développé mes capacités à contribuer activement à des projets dans ce domaine.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Access

Matlab

Java

C++

C

Autocad

Adobe Photoshop

C Programming Language

Visual Basic Scripting

HTML