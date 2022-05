Zeki KHELIL

Je m'appel zakaria belaredj , j'ai 17 ans est je recherche un apprentissage ou un emploi , je me débrouille assez en mécanique auto , je c'est faire un entretien des plaquettes de frein, une vidange et révision , changement des optique ,changement de pare-brise est de rétroviseur électrique ,changement de moteur de vitre électrique , installation de poste radio , entretien du garage , relation clientèle , changement de disque d'embrayage et de courroies de distribution , changement de triangle et de soufflet de direction vidange.....



