Le rôle du responsable de maintenance est crucial au sein d'une entreprise, puisqu'il a en charge d'assurer le bon fonctionnement des équipements et des infrastructures dont dispose l'entreprise.



Inutile de préciser que le responsable de maintenance doit se sentir à l'aise avec les équipements. Il doit donc disposer de compétences techniques pointues.



Parmi ses fonctions, le responsable de maintenance devra notamment :

•Elaborer le planning de maintenance préventive et corrective des différents équipements, matériels et bâtiments, en gérant les priorités, la sécurité et les contraintes de la production, avec l'aide ou non d'un système de GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur)

•Gérer les relations avec les constructeurs et les fournisseurs de pièces et d'outils pour la maintenance

•Contrôler les interventions réalisées, proposer des améliorations des performances des machines en terme de coûts et de taux d'utilisation

•Animer et organiser ses équipes, les gérer administrativement, les former et les animer, leur apporter un appui technique

•Sensibiliser et former le personnel à la maintenance de premier niveau



Responsable de maintenance : Qualités requises

Compte tenu de la responsabilité qui pèse sur ses épaules, le responsable de maintenance doit être capable de gérer la pression. Il doit en outre faire preuve d'attention et de rigueur, et doit être en mesure de réagir rapidement en cas de difficulté. Cela induit une forte capacité d'analyse lui permettant une prise de décision rapide. Le responsable de maintenance doit également disposer de compétences techniques pointues lui permettant de trouver une solution aux problèmes qui se posent à lui. Enfin, il doit faire preuve d'un esprit de curiosité lui permettant de rester informé de l'évolution des nouvelles technologies.



Mes compétences :

Lean IT

AutoCAD

Informatique

Amélioration continue

Mécanique

Gestion de projet

Management

Gestion Maintenance