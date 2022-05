Zélia RITA-PEREIRA

Actuellement gestionnaire de clientèle dans une agence bancaire de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente et très à l'aise dans mon environnement professionnel depuis 25 années, mes perspectives d'évolution sont très restreintes.

Je suis très facilement à l'aise avec le public et maitrise parfaitement les produits et services bancaires ainsi que les techniques de vente.

A l'écoute de mes collaborateurs et de mes clients en portefeuille, j'ai développé un savoir être et savoir faire qui me permettent d'être polyvalente en appréhendant toute situation.

Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit mon expérience professionnelle bancaire dans un autre secteur d'activité afin de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Banque

Assurances

Immobilier

Formation