Zélie LANAU

Ingénieur en environnement, spécialiste en océanographie, mon projet est d’intervenir et d’agir pour la préservation de nos zones côtières.



Animée par la nécessité de concilier la protection du littoral avec son développement économique, j’accorde une importance toute particulière au besoin de sensibiliser l’ensemble des acteurs du littoral à cet environnement qui nous entoure.



Passionnée, enthousiaste et motivée, je suis prête à participer à vos projets sur tout le territoire et à mettre mes savoir-faire à votre service !



Au plaisir d’échanger avec vous !



Mes compétences :

Hydrodynamique sédimentaire

Changement climatique

Logiciel R

Gestion de projet

Ecosystèmes côtiers

Energies marines

Adobe InDesign

ArcGIS

Microsoft Office