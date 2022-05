Zeliha DAG

Diplômé de L’ENASS (Ecole National de l’Assurance) et spécialiste en assurances dommages aux entreprises et responsabilité Civile.

Mon expérience m’a permis d’acquérir un solide savoir-faire dans la prise de décision d’acceptation d’un risque. Mes fonctions m’ont permis d’avoir le sens du service client et de l’analyse. Je m’occupe de la souscription et de la gestion des polices Multirisques Professionnelles des Professionnels de Santé et des polices Responsabilité Civile professionnelles des métiers du Service, dans le cadre d’une activité de courtier grossiste



Mes compétences :

Sieges

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel