Zelipher MWANGI

Je m'appelle Zelipher, Je suis actuellement à la recherche d’un emploi d'Agente d'accueil. J’ai suivi une formation en Titre Professionnel (diplôme reconnu par l’état) et je souhaite pouvoir mettre en pratique le contenu de mes connaissances.

Au cours de ma formation, j’ai effectué deux stages en tant qu’Agent d’accueil touristique à la Galerie des Arts et Plastiques (Paris), et Agente d’escale à l'aéroport d'Orly (Paris).

J'aime le contact avec les clients et j'ai un grand sens du service associé à des qualités de communication et de coordination. J'apprécie beaucoup le travail en équipe, tout en étant autonome. J'ai également une grande capacité d'adaptation pour différentes conditions de travail et à tous les publics.

Disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition pour vous exposer de vive voix mes motivations.