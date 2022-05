Zemaï DUPONT

Je suis Dynamique, Polyvalente et possède une facilité d'adaptation avec mes différents interlocuteurs.

Issue d'un licenciement économique récent, je recherche aujourd'hui un poste d'assistante Commerciale ou un poste qui puisse être en adéquation avec mon profil sur le département de la Haute-Saône. Ayant une expérience de 8 ans dans le domaine du commercial, je suis attirée par les diverses fonctions que ce métier propose.

Je souhaite vivement mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.

J'attends avec impatience votre prise de contact.



Mes compétences :

Aime les challenges

Bon relationnel

dynamique

polyvalente

Relationnel