Zemmouri WALID

Après avoir obtenu un diplôme de licence en sciences commerciales option Management au sein de EHEC Alger ex: INC j'ai aussitôt rejoint l'équipe d'une Multinationale Automobile "Toyota Algerie " et Cela après un Management trainee d'une année,

j'ai occupé le poste d'inventory controller analyste pendant 3 ans mes principales taches été la coordination ainsi que le suivi des succursales de TOYOTA Algerie en matière de réapprovisionnement en pièces de rechange et Accessoires.

En 2011 ,après une riche expérience j'ai rejoint SOVAC SPA pour une durée d'une année pour le poste de Gestionnaire des stocks en charge de la marque Volkswagen , prise de commandes ,Achat local ,Gestion des ventes ratées ,préconisation pour les nouveaux model et reporting ....ect

En 2012, j'ai occupé le poste de Chef de service stock opérationnels au sein de la SARL KOUGC .donc un changement du secteur d'activité mais toujours dans le même domaine ,une expériences de plus d'une année et demi qui me permet d'acquérir une certaine maturité toute en ayant une équipe de Gestionnaires des stock sous Ma responsabilité.

Actuellement ,je reviens vers le secteur Automobile avec plus d’expériences et de Maturité avec une vision Managériale plus au mois claire pour mettre en oeuvre ma modeste expérience sur terrain .





Mes compétences :

OFFICE 2007

Sage

Oracle applications

INCADEA

Outlook

ORION

Sage Accounting Software

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Audit