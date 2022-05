Zen Mobile FRANCE

ZEN MOBILE, start-up innovante et acteur responsable de l’économie circulaire : la première plateforme

e-commerce de vente, d'échange et réparation de smartphone sur site.



ZEN MOBILE apporte un panel de solutions autour de la seconde vie des produits électroniques.





NOS SERVICES AU CŒUR DE VOTRE ENTREPRISE



Ces appareils sont devenus aux quotidiens des outils de communication et de travail indispensables pour tous vos collaborateurs et clients. L’équipe technique de ZEN MOBILE s’adapte sans cesse aux nouvelles technologies pour répondre au mieux à vos besoins.



Tous nos processus sont industrialisés et dématérialisés pour vous garantir une intervention rapide sur site ou à distance en respectant la confidentialité des données. Lors de chaque intervention, un atelier temporaire est mis en place dans vos bureaux, dans le respect des normes antistatiques (ESD), pour une réparation de qualité en moins de 20 minutes.



Une interventions dans la journée sur votre site / hors-site pour les réparations de votre flotte de smartphones ou tablettes.



Ne laissez pas vos clients ou collaborateurs sans leurs outils de communication !



Mettez gratuitement à disposition de votre entreprise nos solutions de services.



www.zenmobile.fr



Réparation de Smartphones & Tablettes

Ventes & Reprises de Smartphones / Tablettes

Réparation en moins de 20 minutes

Réparation à domicile ou sur lieu de travail

Vente B2B

Vente en ligne