Zen SITTING

Praticienne certifiée en massage amma assis, je propose aux entreprises des séances amma assis pour leurs salariés.

Il s'agit d'un massage relaxant, de courte durée, visant à éliminer les tensions musculaires liées au stress et à la fatigue.



La séance dure entre 15 et 20 mn se pratique sur chaise ergonomique et tout habillé.



Les salariés profitent des bienfaits d'une séance de relaxation "express" et l'image de l'entreprise est valorisée aux yeux du personnel et de ses clients.





Afin de vous faire découvrir le amma assis, je vous offre une séance gratuite de 15 mn.