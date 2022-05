Zéna FRUCHARD entrepreneurs dans l'industrie collaborative. Mon but est de servir et d'aider autant que je peux les personnes qui pensent qu'elles méritent mieux que ce qu'elles ont, et qui cherchent une solution. Ceux-ci dit rien ne s'obtient facilement, les haricots magiques Ça n'existent pas. Si vous avez le désir brûlant de changer votre situation en mieux , de la détermination, de la persévérance et de la constance, malgré les jours sombres et croyez-moi il y'en aura ,vous pouvez accomplir vos objectifs et un avenir bien plus agrèable.