Zéna MBUYI

Future étudiante en Design Graphique très motivée !



Je me présente,

Zéna, mais tous le monde m'appelle Soja !



Je suis actuellement en Terminale Bac pro AMA Marchandisage Visuel, et par le biais de la procédure APB, j'ai réussi les tests d'admissions à l'i.s.c.i.o d'orsay en BTS Design Graphique en Alternance.



J'acquière de l'expérience chaque jours en réalisant de petit travaux tels que des recherches d'identités visuelles, des logos, des mises en pages etc. pour divers particuliers ainsi que personnes de mon entourage.



Ayant reçu en plus de ma pratique personnelle, des cours d'infographie dans ma filière, je suis à l'aise sur des logiciels tels que Photoshop, Indesign, Illustrator ou encore la suite bureautique Microsoft.



C'est donc en redoublant de motivation que je recherche une entreprise pour un contrat d'apprentissage !



Contact : mbuyi.zena@gmail.com



Mes compétences :

Sony Vegas

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Compétence Plastiques

Notion de Merchandising