Zenagui SELLAF

Ingénieur d'études en informatique de gestion

- Développement d'applications de gestion administrative et commerciale

- Analyse fonctionnelle et technique du besoin

- Rédaction des spécifications et cahier des charges

- Maintenance des applications

- Exploitation et mise en production

- Assistance technique aux utilisateurs



* Domaines d'application: Gestion commecriale, Gestion stock, Assistance...

* Types d'interventions: Affacturage & recouvrement, Assurances, banques, distribution, logistique et industrie



Mes compétences :

Gestion de projet