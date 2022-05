Zennou ALINE

Comptabilité Tiers : saisie des factures et des règlements, suivi des litiges, suivi des comptes

Clients, relances.

Immobilisations : vérification des amortissements, écritures de cession.

Trésorerie : écritures comptables, rapprochements bancaires, prévisions trésorerie.

Écriture d’inventaire pour reporting : contrôle des frais généraux, calcul et suivi des provisions.

Déclarations fiscales et sociales (TVA, DAS2, Maison des artistes, Agessa).

Paiement et comptabilisation des notes de frais.

Etats financiers annuels : vérification du bilan et compte de résultat.

Etablissements de la liasse fiscale.