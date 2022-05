Zenoby ARVETE

À l’obtention de mon Master I en Management et Stratégie d’Entreprise, j’ai décidé de donner une dimension internationale à mes études en finalisant mon parcours par un diplôme de Commerce International dans l’université américaine d’UCLA.

Mon expérience sur le terrain m’a permis de découvrir l’univers de la restauration de luxe. Je suis capable de m'adapter à n'importe quel secteur d'activité impliquant un service haut de gamme, et de garantir la satisfaction d'une clientèle international.



Mes compétences :

Suivi clientèle

Action commerciale

Développement commercial

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion de la relation client

Fidélisation client

Coordination de projets

Evènementiel et logistique