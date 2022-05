Zenshiatsu HOMEZENHOME

Www.zenshiatsu.fr



Certifiée par la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel



Bien-être, relaxation, réductions des tensions sont les bases de la prévention de votre santé physique et psychique. (Complémentaires : Exercices Do In - Réflexologie - Aquarelaxation ou shiatsu aquatique ).



Compétences spécifiques : Accompagnement de la grossesse - Accompagnement dans la guérison post-traumatique - Accompagnement de la fibromyalgie.



Enseignement Zenshiatsu de Shizuto Masunaga, travail sur les méridiens, les étirements, les 5 éléments (Feu - Terre - Métal - Eau - Bois), leur interaction avec les saisons, l'alimentation, nos humeurs, etc.





Séances en cabinet tous les samedi après-midi Paris 8e et toujours à votre domicile selon villes (92/93/95), formulaire de contact, tarifs, mon parcours, toutes les informations sur



L'accès au bien-être pour tous avec un tarif réduit à destination des élèves FFST, du jeune public, des étudiants et des personnes en difficultés.



A bientôt



Mes compétences :

Thérapie comportementale et cognitive

Shiatsu

Coaching de vie

Réflexologie plantaire, palmaire et faciale