Zephirin DJAKOU

Titulaire d'un baccalaureat de l'enseignement general (serie-D, scientifique), jeme suis oriente dans la gestion. Titulaire d'un BTS en comptabilite et gestion des entreprises, je suis etudiant au centre ONNECA-INTEC de Douala-Cameroun où je prepare le DECF.

Mon souhait serait de trouver un petit travail qui me permettra de financer mes etudes Car je reve de devenir expert-comptable.

J'aime la lecture, le cinema et la musique. Un peu de sport est toujours bien pour la sante.