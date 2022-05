Zéphirin K. AWOUGAH

Je dispose des compétences avérées dans les transactions des denrées alimentaires telles que le riz, le sucre et de l'huile végétale ainsi que de tous les autres produits à l'importation comme à l'exportation.

j'ai une expérience de 15 années au moins dans le secteur de l'importation des produits alimentaires.



J'ai débuté en qualité d'assistant au chef service Import, à OLAM BENIN, une filliale de OLAM INTERNATIONAL en 1995.



Aujourd'hui je suis à SOCOMIMPEX depuis juillet 2000 où j'ai dévéloppé le service importation en lui donnant un caractère international.



Je suis en contanct avec plusieurs fournisseurs du monde (Europe, Amerique et Asie)

Je parle et écris très bien aussi bien le français que l'anglais



Mes compétences :

Bon Négociateur

Esprit d'entreprise

Négociateur

Rigeur