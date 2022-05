Je suis medecin depuis 2002 de l'Universite de Kinshsa ( RDCongo ) ayant travaille plusieurs annees dans l'arriere pays donc en pronvince plus de 10 ans comme clinicien dans le differents hopitaux. Et actuellement, je suis medecin dans la capitale ; Kinshasa. Je meurs d'envie de me specialiser en Parasitologie dans une universite en Australie . Je souligne en passant que j'ai fait le management en soins de sante primaires au Benin