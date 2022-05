Zephyrin DANON

Électronicien Industriel de formation, je suis très ambitieux en tout ce qui concerne la Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication (N TIC). Je désire mettre ma compétence au service de tous ceux qui se seront intéressés par mon profil et qui croient en un avenir meilleur grâce aux savoir-faire humains.

Animé d'une bonne moralité, je tiens aux bons esprits de travail en équipe...



DANON Yawo Zéphyrin



Mes compétences :

ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAU

MUSIQUE, (Solfège)

AVIATION (Flight Simulators)

Conception et Réalisation des appareils électroniq