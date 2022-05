Zerbib AMANDINE

Née le 13 décembre 1983 à Lyon, Amandine ZERBIB est très vite attirée par les Arts, les travaux manuels, la création et tout ce qui touche à la mode.

Apres avoir obtenue un bac littéraire Arts plastique, elle se dirige vers des études de styliste modéliste à l’Atelier Chardon Savard.

Apres avoir effectuée différents stages dans diverses entreprises (JP Gaultier, Vivienne Westwood, alexander MC queen,Dior, les atelier du costumes, stefano poletti), elle décide de compléter son apprentissage.

Elle entreprend alors une année de formation en bijouterie joaillerie à l’AFEDAP.

A la suite de cette formation, on lui propose de dessiner des lignes de bijoux pour une entreprise faisant du commerce équitable (Sira Kura) qui seront ensuite réalisés par les artisans touaregs du Niger.

Pendant l’été 2009, Amandine à été accueillie chez ces artisans touareg à Agadez(Niger) pour apprendre les techniques artisanales et traditionnelles de fabrication mais aussi faire le contrôle qualité de la production dessinée au préalable.

Début 2010, elle décide de se lancer à son compte, et devient auto entrepreneur.