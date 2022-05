Zerelli ANIS

CHEF DE PROJET

ARCHITECTE BIG-DATA BI -EXPERT ORACLE DECISIONNEL, CLOUD COMPUTING, UNIX, ADMINISTRATEUR SAP



 Organisation et pilotage des projets de migrations applicatives

 Assistance des utilisateurs dans la définition des besoins

 Elaboration du cahier des charges.

 Suivi de la conception des produits, la mise en œuvre et la maintenance

 Fournir le conseil technique à l'équipe projet

 Formation et assistance aux utilisateurs

 Suivi des calendriers et des plannings : contrôle nécessaire pour vérifier que le cahier des charges est respecté et le service utilisateur conforme aux besoins exprimés.

 Assurer des missions d'audit de performance et proposer les axes d'amélioration et d'optimisation des applications accédant aux bases de données décisionnelles

 Concevoir, mettre en œuvre et délivrer des solutions bases de données aux projets métiers, en respectant les coûts et délais.

 Etabli et suivi des indicateurs de performance et les plans d’actions correctifs

 Assurer la mise en conformité, le tuning et l’optimisation des environnements au travers de projets techniques



Mes compétences :

Audit

Backup

Base de données

Base de données Oracle

Commerciale

Microsoft Serveur

Oracle

Ressources humaines

SSII