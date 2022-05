Zerhloul KHAIREDDINE

Je m'appelle khaireddine zerhloul titulaier d'un diplôme de spécialisation en Maçonnerie Polyvalente au Centre de Qualification Professionnelle et un diplôme de Spécialisation « Platier polyvalent » au centre de

Qualification Professionnelle

- Couler la dalle

-Monter les murs : assembler les murs

-Monter des panneaux de façades

-Poser des planchers

-Fabriquer et poser les coffrages et couler les éléments en béton

-Monter les murs par maçonnage d'éléments portés (briques, parpaings, carreaux de plâtre

-motivé, sens de responsabilité, ponctuel,







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel