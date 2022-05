Zero Faute MULTISERVICES

Quoi ? Entreprise de services à la personne



Pour qui ? Les particuliers



Où ? Le Maine et Loire / La Sarthe



Quels services ? SOUTIEN SCOLAIRE - COURS PARTICULIERS & SOUTIEN SCOLAIRE - COURS de CUISINE, MUSIQUE etc.. - ENTRETIEN MENAGER - GARDE D' ENFANTS & BABYSITTING



Notre rôle ? Vous proposer un service régulier ou ponctuel en mandatant un(e) intervenant(e) qualifié(e) et expérimenté(e) à votre domicile.



Pourquoi nous choisir ?

- Tarifs très attractifs

- Interventions qualitatives

- Entreprise agréée par l' Etat, 50% réduction fiscale sur les sommes engagées