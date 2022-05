Zeroual ISMAIL

Ambitieux et persévérant pour atteindre mes objectifs

sociable et communicante pour m’intégrer dans une équipe

ayant un caractère de leader pour fédérer mes collaborateurs

autonome et responsable pour accomplir parfaitement mes tâches

analytique et déterminée pour prendre les décisions requises

dotée d’un esprit d’équipe pour adopter une approche participative

flexible pour pouvoir s’adapter à tout environnement

intelligente et réaliste pour apprendre rapidement et mettre à jour mes connaissances.



Qu’est ce que je cherche ??



Un poste au sein d’une entreprise de bâtiment ou travaux publics et Environnement, ancrée dans un environnement compétitif, mue par des challenges permanents et qui permettra le développement de mon expérience professionnelle au travers de défis réussis au bénéfice de l’entreprise.

Un poste qui me permettra de développer mon esprit de gestion en management de projet,donner à l’entreprise une image forte de rigueur en conduite de chantier et garantir le bon aboutissement des projets dans leurs ensemble.





Mes compétences :

AutoCAD