Zerr JEAN PIERRE

Une carrière dans le ferroviaire et ce en ayant développer des compétences sur l'ensemble des composantes de ce mode me donne une expertise sur



- La maîtrise des composantes de l’environnement ferroviaires (EF, RFF, GID)

- La conduite de Projet d’étude multi modale

- La maîtrise de l’organisation Ferroviaire

- Le diagnostic de l’organisation logistique

- La définition de système modal le plus pertinent

- La production du Cahier des Charges et de l’Appel d’offre

- Le suivi des réponses à l’AO et aide à la décision

- L'assistance à la mise en œuvre

- Réingénierie des organisations en place



Mes compétences :

Ferroviaire