Actuellement je suis en Master 2 en Energie Electrique, Electronique et Automatique (M1EEEA) Parcours: AUTOMATIQUE ET SYSTÈMES EMBARQUÉS POUR LA GESTION DES ÉNERGIE à l’Université de Perpignan Via Domitia. Je recherche un stage pour une durée de 6 mois, c'est-à-dire du 1er Janvier 2017 au 1er Septembre 2017



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

LabVIEW

Adobe Photoshop