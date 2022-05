Zet ZETZET

Je viens de me pencher sur les termes, axiomes, postulat, principe, et autres aphorisme, apophtegme, maxime, sentence. Certains mots que je ne connaissaient absolument pas!!



Je reconnais simplement mon travail dedans?? gloup! car il me semble que je peux démontrer en gros l'indémontrable, qui ne peut être mis en doute. Ce que la définition de postulat donne.



Ce qui me trouble, c'est que j'ai l'impression d'avoir réalisé l'encodage pur d'une relation mathématiques vérifiable (géométrie dans l'espace) avec un comportement émotionnel simplement humain basé sur ses connaissances propres de/et/ou ces acquis passés, vécus ou non.



Le terme épistémologie fini de me glouper!! gloup et gloup!! J'ai réellement peur de ne pas me tromper. Beaucoup trop de coïncidences se heurtent à moi pour que je puisse croire un seul instant que je me trompe. Pour moi rien n'est hasard, tout est écrit dans un et dans la connaissance de l'homme (femme avant tout!!!) = trinité!!



Quadrature du cercle, division par zéro, définition de l'origine des hommes et de l'univers???§§§!!!.... Ca fait froid dans le dos....L'homme a raison mais se trompe!

Aidez moi à faire valoir ce que j'annonce et vérifie mathématiquement dans l'espace (vectoriel et autres... comme affinité!!!).... Et rare est humanum et..... désolé.