Zeydan ABUISSA

Zeydan est le Lead des opérations pharmaceutiques de Pfizer dans le Golfe et les pays du Levant , il est basé à Dubaï-Émirats Arabes Unis depuis 2011, il a rejoint Pfizer en tant que Délégué Médical et puis il a occupé plusieurs postes de responsabilité croissante dans les ventes, le marketing et la direction générale dans la région du Moyen-Orient et Afrique. il a été nommé directeur du marketing pour le Moyen-Orient en 1985,et basé dans le bureau régional de Dubaï, Directeur commercial pour le Moyen-Orient et Afrique de l'Est en 1988, et directeur du marketing pour la région de l'Afrique du Nord en 1993 basé dans les bureaux régionaux la France; récemment, il a dirigé l'organisation du Golfe depuis 2001. Zeydan a été basé à Ho Chi Minh en 1994, quand il a reçu pour mission de mettre en place la première opération de Pfizer au Vietnam. Zeydan a obtenu son diplôme en pharmacie et sciences pharmaceutiques de l'Université de Damas, et a fait des études de commerce à l'IAE, Aix En province.