Zeyed TRABELSI

Directeur Production chez Dräxlmaier Siliana – Gestion de 1200 collaborateurs

Pendant 6 ans Membre du comité de Direction COTREL S.A.

Expérience de plusieurs années dans la gestion et la direction commerciale

Expérience dans les grands projets, les changements et l’encadrement

Expérience prouvée dans l’adhésion du Team pour l’atteinte des objectifs

Diplôme « Ingénieur en Electrotechnique »

Diplôme en Management et Gestion des entreprises



Mes compétences :

Coaching et formation du Personnel

Gestion du Service Maintenance, logistique et serv

Veille stratégique et connaissance du marché de l'

Navision, MFGPro SAP

Microsoft Office

Direction d'une Business Unit

expérience dans la Représentation et le Consulting

Joint-Venture et montage de projets