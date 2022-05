Zghal SOUHIR

Je suis un ingénieur mécanique de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis(promotion 2009), doctorante et chercheur à l'ENIT(de2009 jusqu'à aujourd'hui), enseignante à l'institut supérieur de gestion industrielle-Sfax.Je suis entrain de préparer ma thèse de doctorat en collaboration avec la laboratoire génie mécanique-Besançon-France.

J'aime bien le domaine mécanique en tant qu'art et profession,car ce domaine nécessite une grande compétence et me permet de s'ouvrir à un monde riche en technologie et invention.

J'aime aussi apprendre et être plus sophistiquée dans mon domaine avec des gens compétents.



Mes compétences :

Anglais

dynamique

Energétique

Français

Génie mécanique

Langues

Mécanique

Mécanique des milieux continus

Mécanique des Solides

RDM

Vibration