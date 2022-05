Zghidi MOHAMED

Je suis un jeune diplômé de l'Institue Supérieure des Etudes Technologique de Mahdia (ISETM), jestimer que mon profil de gestion de comptabilité financière puisse répondre aux critères recherchés. En outre, intégrer votre société me permettra de développer mes connaissances acquises tout ou long de ma formation et durant mes stages effectués, je possède à présent une excellente connaissance des outils de gestion de comptabilité financière .



Autonome, responsable, rigoureux, créatif, ayant le sens de lorganisation et une bonne aptitude dintégration professionnelle.



Mes compétences :

Fiscalité

Analyse financière

Comptabilité

Comptabilité analytique

Finance

Finance d'entreprise

excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office